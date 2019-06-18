الجامعة تستلم كلية الآداب في مدينة صباح السالم الجامعية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:22 18/06/2019 حدث بتاريخ: 16:22 18/06/2019

أعلن أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية وافقت على الإستلام الإبتدائي الجزئي لمبنى الطالبات في حرم كلية الآداب الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية مع الأخذ بعين الإعتبار للملاحظات التى أثيرت من قبل أعضاء اللجنة ، لافتاً إلى أن كلية الآداب هي ثاني الكليات الجامعية التي تستلمها جامعة الكويت استلاماً ابتدائياً بعد كلية التربية وذلك تنفيذاً لخطة الانتقال والتشغيل المعتمدة من قبل مجلس الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020 ، والتى تضم كذلك كلاً من كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية .

وكانت لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية الآداب الجديد خلال اجتماع عقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019 بحضور رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي ، قبل أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية المشروع .

وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة السيد/ على الأستاذ والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية م. ياسين الياسين وممثل عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت ومدير إدارة مشاريع المنطقة الأولى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. أحمد حسين الفلاح ، وكبير مهندسين اختصاصي مدني بوزارة الأشغال م. نبيل درويش حسن غلوم ، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي .

ومن الجدير بالذكر أن مبنى الطالبات في كلية الآداب يتألف من 4 أدوار إلى جانب سرداب مكون من دورين ، ويضم سبعة أقسام اكاديمية ووحدة تعليم لغات بالإضافة إلى إدارة الكلية ومجموعة متنوعة من المرافق المتنوعة ومختبرات ، ومرافق خاصة بما في ذلك مختبر الوسائل الإعلامية الرقمية ومختبر التصوير الصحفي واستوديو تلفزيوني وإذاعي ، جميعها مجهزه بتكنولوجيا التعليم الذكية ، وتقدر مساحة البناء في حرم الطالبات بــ ( 66,425 مترمربع ) تقريباً. ويوفر حرم الطالبات بكلية الآداب ( 55 ) فصلاً دراسياً مجهزاً بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية و( 27 ) مختبراً دراسياً ، و( 14 ) قاعة إجتماعات ، و عدد (10) استوديو، ومسرح يتسع لعدد (430) طالب ، و (6) مناطق لاستراحات طلابية إلى جانب كافيتريا مركزية .