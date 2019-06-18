"الائتمان" استقبل وفد "وربة " لبحث فرص وآفاق التعاون في "الخدمات الالكترونية"

جانب من الفاعلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:58 18/06/2019 حدث بتاريخ: 13:58 18/06/2019

في سياق التعاون الإيجابي والبنّاء مع القطاع المصرفي في الكويت؛ قام وفد من بنك وربة بزيارة إلى بنك الائتمان الكويتي، استقبله خلالها نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف.

ضم الوفد: الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، ورئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات هيثم التركيت، ورئيس مجموعة التخطيط محمد الشريف، ونائب رئيس المجموعة المصرفية مساعد المزيد.

وقالت الناطقة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي: إن الجانبين عقدا اجتماعا مشتركا ، حضره المدير العام صلاح المضف، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الإداري مبارك الرشيدي، ونائب المدير العام لشؤون الائتمان عبير بوطيبان، ومديرة إدارة الرقابة المهندسة عالية الراجحي، ورئيس قسم متابعة قرارات مجلس الوزراء ايلاف أشكناني، ومراقب إدارة مكتب المدير العام حباري الخشتي.

وأوضحت أن الجانبين تبادلا الحوار حول فرص وآفاق التعاون بين "وربة والائتمان"، وسبل ووسائل تفعيله على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات ويحقق مصلحة المواطنين، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية والتطبيقات الذكية .

وأضافت: إن المضف رحب بالوفد، كما أشاد بقدرات وكفاءة مع القطاع المصرفي الكويتي، مؤكدا استعداد "الائتمان" الدائم للتعاون وتبادل الخبرات .

وذكرت أن وفد وربة أشاد في ختام اللقاء بالتطور الذي شهده "الائتمان"، وبالنقلة النوعية على صعيد "الخدمات الالكترونية"، وأثنى على الدور الكبير الذي يقوم به، بوصفه أحد الصروح الوطنية التي يفخر بها المواطن، منوها بمسيرته الطويلة والحافلة بالعطاء على مدى أكثر من نصف قرن.