"الأعلى للتخطيط" يناقش تقرير التخصيص العام والخطة التنفيذية له

جانب من الإجتماع

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:19 18/06/2019 حدث بتاريخ: 12:19 18/06/2019

برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح عقد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماعه التاسع لدور الانعقاد الثاني صباح اليوم الموافق 18 يونيو 2019

واستهل المجلس اعماله بالتصديق على محضر الاجتماع الثامن ومن ثم ناقش تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عنه ومن بينها تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بشأن مشروع التخصيص العام والخطة التنفيذية له وهيكلة المالية العامة للدولة، حيث ان هذا البرنامج يندرج ضمن إطار رؤية الكويت 2035،

وتناول التقرير اهداف التخصيص المتمثلة في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الخدمات وتوفير فرص استثمارية جذابة للمواطنين وغيرها من الأهداف، كما اقترح التقرير بعض المؤسسات والأنشطة المرشحة للتخصيص، بالإضافة الى المقترحات الضرورية لإعادة هيكلة المالية العامة للدولة.



كما ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية البشرية حول التوصيات الخاصة في سياسات التعليم العالي والذي تناول العديد من التوصيات التي من شأنها رفع التقييم الأكاديمي للجامعات في دولة الكويت ورفع مستوى المنافسة بين الطلاب والمساهمة في تنشيط قطاع التعليم العالي في دولة الكويت.

كما ناقش المجلس الموقف التنفيذي لعدد من المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجان الدائمة كاستراتيجية الصحة والتعليم وإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية.