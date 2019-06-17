شركة المشاريع تفتتح مركز المرحومة سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية والحبل السرّي

جانب من الافتتاح

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:36 17/06/2019 حدث بتاريخ: 13:36 17/06/2019

افتتحت شركة مشاريع الكويت (القابضة) مركز المرحومة سلوى صباح الأحمد الصباح للخلايا الجذعية والحبل السرّي في حفل أقيم تحت رعاية وحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح.

وكانت شركة مشاريع الكويت ومجموعة شركاتها قد قدمت عبر مبرة مؤسسة مشاريع الخير تبرّعاً بقيمة 7 ملايين دينار كويتي لصالح وزارة الصحة من أجل بناء مركز المرحومة سلوى صباح الأحمد الصباح للخلايا الجذعية والحبل السرّي الذي يعتبر المركز الأول في منطقة الخليج العربي المتخصص في أبحاث الخلايا الجذعية وتخزين الحبل السرّي.

يقع المركز في منطقة الصباح الطبية ويمتد على مساحة أرض تبلغ 12 ألف متر مربع. يضم المركز مختبراً ومنشأة لأبحاث الخلايا الجذعية، وبنكاً لحفظ الخلايا الجذعية والحبل السرّي وعيادات خارجية لجمع الخلايا الجذعية بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات.

وحضر الحفل الذي أقامته شركة المشاريع وتم خلاله تسليم المبنى إلى وزارة الصحة ممثلون عن وزارة الصحة وكبار المدراء التنفيذيين في مجموعة المشاريع.

تضمن الحفل كلمة لمعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح أكد فيها أهمية أبحاث الخلايا الجذعية والاكتشافات الرائدة التي تحققت في هذا المجال والتي لها تأثير مباشر على نوعية حياة الناس والقدرة على علاج الأمراض المستعصية سابقاً. وتوجه معالي الوزير بالشكر إلى شركة مشاريع الكويت ومبرة مؤسسة مشاريع الخير للتبرع الذي يعكس اهتمام القطاع الخاص برفاهية المجتمع ويؤكد أيضاً التزام القطاع الخاص بدعم رؤية كويت جديدة 2035.

من جهته قال ممثل مجموعة المشاريع عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في مبرة مؤسسة مشاريع الخير السيد عبدالعزيز عبدالرزاق الجسّار في كلمة ألقاها خلال الحفل "يمثل المركز أحد أشكال الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إكمال مسيرة التنمية، كما أنه مركز نتطلع إليه للعب دور في تطور العلوم والخدمات الطبية في الكويت. إن الهدف من بناء هذا المركز هو منح أفراد المجتمع حياة أكثر صحية، ذلك أننا نتطلع إلى اليوم الذي يصبح فيه تخزين الخلايا الجذعية أمراً شائعاً ويكون العلاج بها هو الخيار الأول للتغلب على الأمراض المستعصية والإصابات التي تعجز الطرق التقليدية عن علاجها".

وأضاف "لقد جاءت تسمية المركز باسم المرحومة سلوى صباح الأحمد الصباح تكريماً لهذه السيدة التي عملت على مدى سنوات عديدة في العمل الخيري والاجتماعي بعيداً عن الأضواء، وتخليداً لذكراها العطرة".

وقام كل من وزير الصحة والسيد الجسار عقب انتهاء كلمتهما بإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المركز بشكل رسمي، وانضمت إليهما مدير إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان.

واختتم الحفل بجولة لكبار الشخصيات في المركز.