"الخليج للتامين": بدء توزيع بطاقات "عافية " اعتباراً من الأحد 16 يونيو

مجموعة الخليج للتأمين

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:36 15/06/2019 حدث بتاريخ: 14:37 15/06/2019

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) بالتعاون مع وزارة الصحه من خلال ٤٦ مركز صحي تابع للوزارة موزعين على كافة محافظات دولة الكويت.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين السيد / خالد سعود الحسن انه بإمكان المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ممن يشملهم قانون التأمين الصحي التوجة لأقرب نقطة توزيع في المراكز الصحية المعلن عنها للحصول على بطاقة عافية الجديدة إعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو وهو موعد الإنطلاق الرسمي لتوزيع البطاقات الجديدة. ونوه عن إمكانية معرفة مواقع نقاط التوزيع من خلال تطبيق الهاتف المحمول gig health المتوفر على انظمة الهواتف الذكية والذي يوفر للمؤمن عليهم خدمات اخرى مثل الإطلاع على سجل المطالبات والحصول على لائحة شبكة مقدمي الخدمات الصحية ومواقعهم وغيرها من الخدمات.

وأوضح الحسن بأن بطاقة عافية الحالية ينتهي العمل بها اعتبارا من تاريخ ١٦ يوليو القادم وانه يتوجب على المتقاعدين المشمولين بالتأمين إصدار بطاقة عافية الجديدة لضمان استمرارية التغطية التأمينية وخدمة صرف أدوية الأمراض المزمنة. ونوه بأنه طبقا لشروط العقد المبرم مع وزارة الصحه فإنه يتوجب إبراز البطاقة المدنية الأصلية مع ضرورة حضور المتقاعد شخصيا أو وجود توكيل رسمي ساري المفعول لدى الشخص المفوض بالإستلام نيابة عن المتقاعد كشرط لإستلام بطاقة عافية الجديدة.