ناقلات النفط الكويتية: ناقلاتنا تسير بشكل طبيعي واتخذنا كل الاجراءات الاحترازية اللازمة

شركة ناقلات النفط الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:24 13/06/2019 حدث بتاريخ: 13:24 13/06/2019

أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية اليوم الخميس أن "ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ".

وقالت الشركة في بيان خصت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.

وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة ولاسيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين اليوم الخميس لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.

وأوضحت أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت اليوم الخميس أن ناقلتي نفط اصيبتا بأضرار في حادث وقع بخليج عمان وأنها تقدم المساعدة لهما.