الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الاثم على مطار "أبها"

وزارة الخارجية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:13 12/06/2019 حدث بتاريخ: 15:13 12/06/2019

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

واختتمت الوزارة تصريحها بالاعراب عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.