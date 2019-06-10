الرئيس المبارك: ضرورة تقديم كل المخالفات التي جرت في عهد المدير العام الأسبق لـ "التأمينات" إلى النيابة
شدد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تقديم كل المخالفات التي جرت في عهد المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى النيابة العامة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأكد سمو الشيخ جابر المبارك على استمرار المؤسسة بالتدقيق على كافة الأعمال التي جرت في عهد مديرها العام الأسبق.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أعلنت في بيان سابق لها اليوم إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها التي تعد أموالا عامة عملا وتجريما.