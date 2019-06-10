الرئيس المبارك: ضرورة تقديم كل المخالفات التي جرت في عهد المدير العام الأسبق لـ "التأمينات" إلى النيابة

سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:19 10/06/2019 حدث بتاريخ: 20:19 10/06/2019

شدد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تقديم كل المخالفات التي جرت في عهد المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى النيابة العامة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد سمو الشيخ جابر المبارك على استمرار المؤسسة بالتدقيق على كافة الأعمال التي جرت في عهد مديرها العام الأسبق.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أعلنت في بيان سابق لها اليوم إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق فهد الرجعان إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها التي تعد أموالا عامة عملا وتجريما.