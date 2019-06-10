الداخلية: القبض على سائق منزل خاص آسيوي انتحل صفة عامل نظافة للتسول

القبض على سائق منزل خاص آسيوي انتحل صفة عامل نظافة للتسول

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:41 10/06/2019 حدث بتاريخ: 19:41 10/06/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بشأن مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام وافد من جنسية أسيوية بلباس عامل نظافة يقوم بفتح مركبة ويقودها إلى جهة غير معلومة.

وإذ توضح الإدارة انه فور انتشار مقطع الفيديو قامت الإدارة العامة للمرور " إدارة العمليات" بعملية البحث والتحري عن الشخص والقت القبض عليه خلال ساعات، وبعد التحقيق معه اتضح انه سائق منزل خاص ينتحل شخصية عامل نظافة ليقوم بالتسول.. وتم تحويله إلى جهة الاختصاص تمهيدا لإبعاده عن البلاد.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة الاتصال فوراً على هاتف الطوارئ (112) في حالة رصد أي ظواهر سلبية، لافتةً إلى أن رجال الأمن سيواجهون بكل حزم أي شخص يقوم بالخروج عن القانون.