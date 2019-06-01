الداخلية: ضبط ثلاث مقيمين بتهمة سرقة أغطية المناهيل

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:58 01/06/2019 حدث بتاريخ: 21:58 01/06/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام بعض العاملين في بلدية الكويت بسرقة أغطية المناهيل فقد تم التعامل الفوري معهم وإلقاء القبض عليهم واحالتهم الي الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق وجاري التنسيق مع بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية و إبعادهم من البلاد.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم التعدي على أملاك الدولة، مشيرة بذلك إلى أن كل من يقوم بهذا العمل الإجرامي يتم التعامل الفوري معه وإبعاده عن البلاد للصالح العام .