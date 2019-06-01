الداخلية: التسجيل الصوتي لاحد القيادات الأمنية تم فبركته ويعود لسنوات سابقة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:55 01/06/2019 حدث بتاريخ: 21:55 01/06/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي لاحد القيادات الأمنية

يعود لسنوات سابقة تم ربطه بتسهيل هروب مطلوب من المنفذ في ذلك الوقت وتم اتخذ الاجراءات القانونيه في حينه ، وقد تم اعادة تداول التسجيل الصوتي مره اخرى واعادته بقضية هروب احد المواطنين المطلوبين حاليا وخروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير شرعية

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني اتخاذ الاجراءات القانونيه الكفيلة بردع من ذاع ونشر واعاد التسجيل .