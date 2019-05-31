رئاسة الأركان: المدارس العسكرية جاهزة لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات للالتحاق بالجيش الكويتي

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 0:37 01/06/2019 حدث بتاريخ: 0:37 01/06/2019

بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، تعلن رئاسة الاركان العامة للجيش عن جاهزية مدارسها العسكرية وإتمام استعداداتها لقبول دفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين للالتحاق بالجيش الكويتي في منتصف شهر يونيو القادم لمن استكمل منهم إجراءاته واستوفى كافة متطلبات القبول ، وسيتم الإعلان رسميا عن بدء الدورة تحديدا في وقت لاحق .

يأتي ذلك في إطار حرص معاليه ومتابعته الحثيثة في دعم الجيش الكويتي على كافة الأصعدة لاسيما القوى البشرية الشبابية المؤهلة اللازمة لرفع قدراته الدفاعية.