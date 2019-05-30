سمو الأمير يصل للسعودية لترؤس وفد الكويت بقمم مكة الثلاث

سمو امير البلاد اثناء وصوله إلى المملكة العربية السعودية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:15 30/05/2019 حدث بتاريخ: 16:15 30/05/2019

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس سموه وفد دولة الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي والمزمع عقدهم في مدينة مكة المكرمة.

هذا وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وسمو الامير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دول الكويت ورئيس بعثة الشرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح وقنصل عام دولة الكويت في مدينة جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل يوسف العنزي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.