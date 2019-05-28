الوزير الحجرف: الاستجواب فرصة مناسبة لنوضح للشعب الجهود التي قمنا بها

وزير المالية د. نايف الحجرف

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:21 28/05/2019 حدث بتاريخ: 17:21 28/05/2019

قال وزير المالية د. نايف الحجرف انه "تم إبلاغنا قبل قليل من قبل الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة بالإنابة السيد/ عيسى الكندري انه تم تقديم الإخوة النواب الأفاضل رياض العدساني وبدر الملا صحيفة الاستجواب الموجهة إلى وزير المالية ونؤكد بأن أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب وأننا سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، فلا يوجد ما نخشاه، خصوصا إننا ننعم بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه.

وأضاف في بيان صحفي اليوم |ولعل الاستجواب المقدم يشكل فرصة مناسبة لكي نوضح للشعب الكويتي الكريم الجهود التي قمنا بها مع الأخوة والأخوات المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها وزير المالية في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكدين بأن المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه براً بقسمنا".

وأكد على التعاون التام في جميع الملفات مع أعضاء مجلس الأمة وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا ان المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات، لاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من أجل مصلحة الكويت حكومةً ومجلس، وإن أيدينا ممدودة بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها بما يحقق الصالح العام.