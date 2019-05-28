الوزير العفاسي: تثبيت 105 وظيفة اشرافية في الإدارة العامة للخبراء

وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:29 28/05/2019 حدث بتاريخ: 14:29 28/05/2019

اصدر وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي قرارا وزاريا بتثبيت عدد 105 وظيفة اشرافية بالإدارة العامة للخبراء صرح بذلك وكيل وزارة العدل عبداللطيف سريع السريع الذي اوضح بأن تثبيت هذه الوظائف.

جاء بعد العرض على مجلس شئون الخبرة برئاسة المستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف ، حيث تم اعتمادها وأن هذه القرارات تأتي أيضاً تماشيا مع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للخبراء الذي أقر مؤخرا ، وأفاد السريع أن الوظائف الإشرافية التي صدر القرار الوزاري بتثبيتها وعددها 105 وظيفة اشرافية موزعة على 5 وظائف نواب لرئيس الإدارة العامة للخبراء و12 وظيفة مراقب و88 وظيفة رئيس قسم كما وجه السريع الشكر لوزير العدل المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي لما يوليه من اهتمام ودعم لقطاعات الوزارة كافة والذي سيكون له أطيب الأثر في اعمال وزارة العدل.