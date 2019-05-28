الرئيس المبارك يدشن رسميا شبكة الجيل الخامس 5G للاتصالات في الكويت

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل أنس الصالح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:37 28/05/2019 حدث بتاريخ: 13:12 28/05/2019

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح في قصر بيان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم مثيب الأذينة والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد سموه بمواكبة الهيئة لتطورات قطاع الاتصالات عالميا والتكنولوجيا الحديثة مؤكدا ان الكويت من الدول المتقدمة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في المنطقة مشيرا الى ان التعاون البناء ما بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات نجح في تبوء الكويت تلك المكانة المتقدمة.

وعبر عن اعتزازه بأن تكون الكويت من أوائل الدول في المنطقة بتقديم خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات وهو ما سيفتح معه آفاقا رحبة ل (انترنت الاشياء) موجها في الوقت ذاته الجهات الحكومية الى الاستفادة من تلك التطورات في البنية التحتية وقطاع الاتصالات لخدمة الحكومة الذكية والالكترونية.