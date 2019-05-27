الداخلية: وفاة 8 أشخاص في كبد نتيجة دهس متجمهرين لحادث آخر

من الحادث

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:25 27/05/2019 حدث بتاريخ: 12:26 27/05/2019

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان بلاغ ورد لعمليات الوزاره يفيد بوقوع حادث تصادم رباعي وانقلاب على الطريق المؤدي لدوار كبد شمال مخفر كبد ونتج عن الحادث عدد 8 وفيات وعدد 1 إصابة.

وفي التفاصيل عن وقوع حادث انقلاب مما ادى الى تجمهر عدد من الاشخاص للمساعده واثناء ذلك اتت احدى المركبات دفع رباعي مسرعه مما ادى الى انحرافها الى الجانب الايسر من الطريق ودهس بعض المتجمهرين.

وقد تواجدت جميع الاجهزه الأمنية المعنية بالموقع فور تلقي البلاغ والاستعانه بالاسعاف الجوي والاطفاء.

واشارت الادارة ان جهات الاختصاص فتحت تحقيق فوري لاتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على أسباب الحادث.