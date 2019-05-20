الوزير باسل الصباح: مخزون الأدوية يكفي لمدة 6 أشهر وجاهزون لمواجهة أي طارئ

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:38 20/05/2019 حدث بتاريخ: 16:39 20/05/2019

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح جاهزية الوزارة لمواجهة أي طارئ لافتا إلى أن مخزون الأدوية واللوزام الطبية في المستودعات يكفي لستة أشهر.

وأوضح الشيخ باسل الصباح في تصريح نقله بيان صحفي للوزارة اليوم الاثنين أن خطة طوارئ الوزارة معدة من قبل وتم تفعيلها قبل خمسة أشهر منذ حدوث الأمطار في شهر سبتمبر الماضي.

وذكر أن الكثير من طلبيات الأدوية ستصل إلى الوزارة في المستقبل القريب مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة المركزية للطوارئ على اتصال دائم بكل مرافق الوزارة إذ تجتمع مرة كل ستة أشهر لمتابعة الخطة بينما تجتمع اللجان الفرعية مرة شهريا.