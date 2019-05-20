الوزير العازمي: مستمرون في محاربة ظاهرة التفوق والنجاح الوهمي وذلك لمصلحة الطالب

وزير التربية اثناء الجولة التفقدية بمنطقة العاصمة التعليمية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:35 20/05/2019 حدث بتاريخ: 16:35 20/05/2019

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ان اختبارات الصف ال12 جاءت بالمستوى الطبيعي المطلوب لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلبة مراعية فروقهم التحصيلية للمواد العلمية مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بجودة التعليم.

وشدد العازمي في تصريح صحفي على هامش الجولة التفقدية التي قام اليوم الاثنين لثانوية الروضة للبنات وثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين بمنطقة العاصمة التعليمية على ضرورة تهيئة بيئة اختبارات سليمة وصحية للطلبة ومراعاة اجواء الاختبارات وصيام شهر رمضان الفضيل.

وأوضح أن الثقة في لجان الاختبارات كبيرة إذ أنها مؤهلة للتعامل مع الطلبة بأسلوب يوفر لهم الراحة والبيئة المناسبة للاجابة على الاختبارات لافتا في الوقت ذاته أن أبوابه مفتوحة في حال لمس الطلبة أو أولياء أمورهم أي خلل في أي من اللجان.

وقال إن (التربية) ماضية في تطبيق لوائحها المعنية بالاختبارات وأبرزها الحفاظ على جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التفوق والنجاح الوهمي مشيرا إلى أن هذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته الجامعية دون تعثر.

وفي سياق متصل بين العازمي أن فرص التعليم الجامعي والمهني والحرفي في كافة مؤسسات التعليم العالي متوفرة بمقاعد تكفي الطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات الذين يخوضون اختبارات الثانوية العامة داعيا الطلبة إلى اختيار تخصصات جامعية تناسب مهاراتهم وقدراتهم وتثمر في تنمية البلاد.

من جانبه قال الموجه الفني لمادة الرياضيات في وزارة التربية عبدالرزاق البغلي في تصريح مماثل أن اختبار الرياضيات أمس كان بمستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة كانت من ضمن المنهج الدراسي.

بدوره قال الموجه الأول للغة الفرنسية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإنابة بدر العجمي في تصريج مماثل أن اختبار اللغة الفرنسية الذي أجري أمس امتاز بالسهولة والوضوح ولم ترد حوله أي استفسارات.

وأضاف العجمي أن لجان التصحيح بدأت بتصحيح الاختبارات في الساعة التاسعة مساء امس ومن المتوقع الانتهاء منها مساء اليوم.

يذكر أن اختبارات الصف ال12 بقسميه الادبي والعلمي الى جانب التعليم الديني انطلقت صباح أمس الأحد وتستمر الى 30 مايو الحالي.