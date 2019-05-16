الخارجية الكويتية: الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

نائب وزير الخارجية خالد الجارالله

كتب بواسطة: %s القبس المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 1:56 17/05/2019 حدث بتاريخ: 1:56 17/05/2019

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر مشيرا الى أن تسارع وتيرة التصعيد تنبىء بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.

وقال الجارالله في رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول الجلسة السرية التي عقدها مجلس الامة اليوم الخميس لمناقشة التطورات الاخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك.

وأضاف أن وزراء الصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والاعلام استعرضوا كذلك استعدادت وزاراتهم لأي تطورات تسفر عن ذلك التصعيد.

ودعا الجارالله إزاء هذه التطورات الى بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير.