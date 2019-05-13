الاوقاف: اصابة ثلاث مصليين في مسجد الخزاعي بمنطقة العيون نتيجة سقوط قطع من الديكور

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 1:06 14/05/2019 حدث بتاريخ: 1:06 14/05/2019

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد المهندس إبراهيم الخزي: "سقطت قطع من ديكور الحرم في مسجد الخزاعي، بمنطقة العيون في محافظة الجهراء مما أدى إلى إصابة ثلاثة مصلين ، بإصابات طفيفة .

وقال الخزي في تصريح صحافي "تم اتخاذ قرار إغلاق الحرم في مسجد الخزاعي لمدة أسبوع، للتأكد من سلامة الديكور وضمان سلامة المصلين .

وتابع الخزي: إن وزارة الأوقاف حرصت على استمرار إقامة الصلاة في مسجد الخزاعي وذلك تسهيلاً على المصلين ستقام الصلاة في حوش المسجد"، مبيناً إنه تم تكليف إدارة مساجد الجهراء بدراسة أسباب السقوط ورفع التقرير والقيام بإجراء الإصلاحات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة بقية الأسقف، وذلك حرصاً على سلامة وراحة المصلين وعدم تكرار هذه الحوادث».