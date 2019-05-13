أمير البلاد: نستنكر ما تعرضت له أربع ناقلات نفطيه من عمل تخريبي بالقرب من الإمارات

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:03 13/05/2019 حدث بتاريخ: 23:03 13/05/2019

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بعد عصر اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في ضوء ما تعرضت له أربع ناقلات نفطيه من عمل تخريبي بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة معربا سموه عن استنكاره لهذا العمل وأن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية ‏عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية متمنيا سموه رعاه الله أن ينعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بالأمن والاستقرار.