الشيخ ناصر الصباح يتفقد قاعدة محمد الأحمد البحرية وقوة واجب صباح

وزير الدفاع خلال زيارة قاعدة محمد الأحمد البحرية وقوة واجب صباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:01 13/05/2019 حدث بتاريخ: 23:01 13/05/2019

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف الصباح عصر اليوم بزيارة إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية وقوة واجب صباح (القوة البرية).

واستمع الشيخ ناصر صباح الأحمد وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع لإيجاز مفصل عن المهام والواجبات المناطة بالقوة البحرية وقوة واجب صباح ثم اطلع على طريقة سير العمل وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهما ومدى الجاهزية القتالية والفنية والإدارية للقوتين.

وهنأ الشيخ ناصر صباح الأحمد في كلمة خلال الزيارة منتسبي الجيش الكويتي العاملين في تلك المواقع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونقل إليهم تحيات وتهاني سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذا الشهر الكريم.

كما أعرب لهم عن تقدير القيادة السياسية وفخرها بهم على ما يقومون به من جهود وتضحيات من أجل حماية هذا الوطن المعطاء والذود عن ترابه.