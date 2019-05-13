الأمانة العامة للتخطيط: صرف الاعمال الممتازة لموظفي التخطيط خلال ايام

الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:32 13/05/2019 حدث بتاريخ: 11:32 13/05/2019

انتهت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اعداد كشوف المستحقين لمكافأة الاعمال الممتازة الذين يبلغ عددهم 300 موظف وموظفة.

اعلنت ذلك الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري كاشفة في هذا الصدد ان صرف مكافأة الاعمال الممتازة سيكون خلال ايام.

واوضحت انه تم الانتهاء من كافة اجراءات الصرف حيث تم اعتماد الاسماء و المبالغ من قبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي تقدر بمبلغ 238 الف دينار لإيداعها في الحسابات.