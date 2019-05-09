التحالف الوطني: تبرير "الإعلام" لحذف مشهد من مسلسل كويتي اساءة لمعتقدات الآخرين

التحالف الوطني الديمقراطي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:59 09/05/2019 حدث بتاريخ: 14:59 09/05/2019

رفض التحالف الوطني الديمقراطي ما جاء في بيان وزارة الإعلام لتبرير حذف مشهد من أحد المسلسلات الكويتية، واصفا ما جاء في البيان بالإساءة لمعتقدات الآخرين والاعتداء على حرياتهم ومعتقداتهم الدينية.

وقال التحالف الوطني في بيان صحفي أن المادة 35 من الدستور نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان، إلا أن بيان "الإعلام" ليس سوى حماية لأفكار التطرف ودعما لممارسات إقصاء الآخرين، واستمرارا لنهج التضييق على الحريات في الدولة.

وأشار التحالف في بيانه أنه في حين قطعت الدول المجاورة شوطا كبيرا في محاربة الغلو والتطرف، نجد أن الكويت قطعت شوطا في كبيرا في التخلف والاستسلام للتطرف، وهو ما ينذر بتحويل الدولة الى محطة جديدة تستضيف قوى الظلام والمتشددين.