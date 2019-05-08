الوزير الجبري: مرافعة المستجوبين "راقية" وما تمتاز به الكويت عن غيرها هو الديمقراطية

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري يدلي بتصريحه لوسائل الاعلام

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:55 08/05/2019 حدث بتاريخ: 15:56 08/05/2019

أعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم الأربعاء عن الشكر لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة به مؤكدا حرصه الكامل على العمل جاهدا لمصلحة الكويت.

جاء ذلك في تصريح الجبري للصحفيين في مجلس الأمة عقب جلسة المجلس الخاصة للنظر في طلب الطرح الثقة به التي انتهت بتجديد الثقة.

ووصف طرح النواب المستجوبين في جلسة الاستجواب ومرافعتهم ب"الراقية" مؤكدا ان ما تمتاز به الكويت عن غيرها هو الديمقراطية.

وأكد ان الثقة "الغالية" من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح به في اختياره كوزير سيحافظ عليها وتجديد الثقة من نواب مجلس الأمة سيدفعه إلى العمل جاهدا وبشكل أكبر لخدمة مصلحة الكويت.

وأعرب عن الشكر إلى مجلس الوزراء ممثلا بسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الدعم الكامل له.

وكانت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم أظهرت عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع نائبين اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.