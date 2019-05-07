الرئيس الغانم: نتمنى الابتعاد عن أي أمور تقسم المجتمع في جلسة التصويت على طرح الثقة

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:16 07/05/2019 حدث بتاريخ: 15:16 07/05/2019

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تقسيم المجتمع تحت أي معيار، مبيناً أن جلسة الغد خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وكل نائب يدلي بدلوه ورأيه من خلال التصويت.

وأضاف الغانم في لقاء مع برنامج "كويت اليوم" في تلفزيون المجلس بحضور الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري " غداً لدينا جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وهي جلسة خاصة تبدأ الساعة 12 ونصف".

وتمنى الغانم الابتعاد في جلسة الغد عن أي أمور تقسم المجتمع مشيراً إلى" أن ما يحدث داخل قاعة عبد الله السالم هو انعكاس لما يحدث في المجتمع".

وبين أن "الاستجواب هو رأي ورأي آخر فعندما يطر ح الاستجواب ما فيه أي مشكلة، وأتمنى ألا ينجرف المجلس والنواب إلى سجالات أخرى تؤدي إلى تقسيم المجتمع تحت أي معيار، ومتفائل ان شاء الله".

وأوضح الغانم" هناك في النهاية تصويت وكل نائب يدلي بدلوه ويبين رأيه من خلال التصويت، والمستجوبون والوزير المستجوب في النهاية إخوان وأبناء بلد واحد، وهذا ما يميزنا في الكويت عن سائر الدول".

وعلى صعيد آخر أعرب الغانم عن تهنئته لكل أبناء الشعب الكويتي وموظفي ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة بحلول شهر رمضان المبارك، مضيفاً أن "الأجواء الرمضانية في الكويت مميزة ونسأل الله أن يحفظ هذا البلد أميرا ً وقيادة وشعباً والله لا يغير علينا".

وردا على سؤال بشأن المباراة الرمضانية التي تقام سنوياً بين الحكومة والنواب قال الغانم " هذه المباراة أصبح لها رمزية خاصة وبدأت من أيام النائب الأسبق جاسم الكندري وتم استكمالها في دورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان ولها حضور جماهيري وجميلة".