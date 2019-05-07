التربية: بدأ اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لبعض المراحل الدراسية

بدأ اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني لبعض المراحل الدراسية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:03 07/05/2019 حدث بتاريخ: 14:22 07/05/2019

بدأ صباح اليوم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، وصفوف المرحلةالمتوسطة والصف العاشر والحادي عشر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 م، و بهذا الصدد ذكرت مديرة مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات بمنطقة العاصمة التعليمية سهام الشطي أن إدارة المدرسة حرصت على توفير الأجواء المريحة للطالبات وتعليق العبارات التحفيزية في الممرات والفصول لتشجيع الطالبات لتقديم أفضل مالديهن، كما تم تنظيف الفصول والممرات وتجهيزها للاختبارات و الانتهاء من عمل الصيانة على المكيفات.

وأوضحت أنه تم تخصيص نصف ساعة قبل الاختبار يطلق عليها (الاختبار المريح )، حتى يتسنى للطالبات الاستفسار عن أي أسئلة، كما تم توفير فصول للمراجعة و تخصيص ساعة كاملة بعد الاختبار حتى تقوم المعلمات بمراجعة مادة اليوم التالي من الاختبار للطالبات.

و أشارت الشطي أنه تم توفير فصل للحالات الطارئة بجانب فصل اللجنة الخاصة، واشتمل كل من الفصلين طالبتين حتى يسهل عليهم التواصل مع المعلمات بشكل أسهل ويتيح الفرصة للسؤال حتى لا يربكن الطالبات الأخريات.

وقدمت عدة نصائح للطالبات كالعمل بجد واجتهاد لانتاج الحصاد المثمر والبدء بالدعاء دائما والتسمية قبل الاختبار، ثم البدء بحل الأسئلة الأسهل إلى الأصعب، مع عدم إضاعة الوقت بكثرة الأسئلة وضرورة اتباع إرشادات المعلمات والتوكل على الله، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

ومن جهته ذكر مدير ثانوية صباح السالم محمد البطحي أن طلبة الصف العاشر والحادي عشر والمنازل من مدرسة خالد سعود الزيد أدوا اول اختباراتهم للفترة الثانية.

و تابع البطحي ان مراقب التعليم الثانوي حميد الفضلي قام بزيارة المدرسة للتاكد من سير عملية الاختبار بالشكل المناسب، وقد قامت المدرسة بجميع الاستعدادات اللازمة من قبل الهيئة التعليمية و الادارية لتوفير البيئة المناسبة، التي تساهم بجعل فترة الاختبار سهلة وميسرة على الطالب، مؤكدا عدم وجود أي صعوبات تذكر أو مشاكل صحية للطلاب أو حالات غش أثناء تأدية الاختبار.