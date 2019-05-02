الوزير الشعلة: المساجد مستعدة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:20 02/05/2019 حدث بتاريخ: 17:20 02/05/2019

قام وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة بجولة تفقدية شملت المسجد الكبير ومسجد بلال بن رباح في جنوب السرة.

وقال الشعلة أن الزيارة إلى المسجد الكبير ومسجد بلال بن رباح جاءت بهدف الإطلاع على آخر الإستعدادات التي وضعت لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك وتوفير الراحة والطمأنينة للمصلين تثلج الصدر.

وأضاف الشعلة إن مدير المسجد الكبير أطلعني على جهوزية المسجد واستكمال الإستعدادات التي وفرتها إدارة المسجد الكبير كعادتها في كل عام لإستقبال جموع المصلين بالإضافة إلى ترتيب الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية كل حسب اختصاصاته.

ولفت الشعلة إلى أن العمل مستمر في استكمال التوسعة المقررة في مسجد بلال بن رباح والتي من المتوقع إنتهاء أعمال الصيانة فيها وتمكنها من استقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال الشعلة إن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية استعدت لشهر رمضان ووفرت كل المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المصلين، انطلاقاً من حرص الوزارة على حسن تنظيم المساجد وجهوزيتها لاستقبال المصلين خلال ليال رمضان المبارك.