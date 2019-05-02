الوزيرة بوشهري تستقبل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الاسكان الكورية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:09 02/05/2019 حدث بتاريخ: 17:09 02/05/2019

استقبلت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري صباح اليوم في مكتبها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأراضي والاسكان الكورية ونائب وزير الاراضي والبنية التحتية والنقل الكوري.

وتأتي الزيارة على هامش زيارة رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية لدولة الكويت، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة آخر المستجدات في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وأعمال التخطيط والتصميم ودراسات الجدوى الاقتصادية تمهيدا للشراكة مع الجانب الكوري لتطوير المشروع كأولى المدن الذكية بالكويت.

وتعكس زيارة الرئيس التنفيذي الجديد والمعين الشهر الماضي لرئاسة مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية لدولة الكويت اهتمام الجانب الكوري بالمشروع، حيث تتم الزيارة كأولى المهام التي يقوم بها الرئيس التنفيذي منذ تكليفه، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية وتطويرها.