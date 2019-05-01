"التأمينات": معاشات المتقاعدين في حساباتهم غدا الخميس

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:39 01/05/2019 حدث بتاريخ: 13:39 01/05/2019

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان اليوم الاربعاء أن المؤسسة ستقوم بتقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين لهذا الشهر وسوف يتم إيداعها في حساباتهم بالبنوك غدا الخميس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال العثمان في بيان صحفي إن هذا التوجه من المؤسسة جاء للتسهيل على المتقاعدين للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم.

وأضاف انه بهذه المناسبة تهنئ المؤسسة القيادة السياسية والشعب الكويتي وعموم المقيمين على هذه الأرض الطيبة بحلول هذا الشهر الفضيل أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.