أمير البلاد: أداء الوزير الصالح تميز بالكفاءة اثناء ردوده ونسأل المولى ان يوفق الجميع
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية الى معالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اعرب فيها سموه حفظة الله عن خالص التهنئة بتجديد الثقة بمعاليه من قبل اخوانه اعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس المنعقدة في 30 ابريل 2019 مشيدا سموه رعاه الله بما تميز به اداؤه من كفاءة اثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز.
سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.