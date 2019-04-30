أمير البلاد: أداء الوزير الصالح تميز بالكفاءة اثناء ردوده ونسأل المولى ان يوفق الجميع

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:38 30/04/2019 حدث بتاريخ: 17:38 30/04/2019

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية الى معالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اعرب فيها سموه حفظة الله عن خالص التهنئة بتجديد الثقة بمعاليه من قبل اخوانه اعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس المنعقدة في 30 ابريل 2019 مشيدا سموه رعاه الله بما تميز به اداؤه من كفاءة اثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز.

سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.