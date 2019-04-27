المعلومات المدنية: اطلاق خدمة تتيح للوافدين تعديل الاسم اللاتيني الكترونيا عبر موقع الهيئة

المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:09 27/04/2019 حدث بتاريخ: 16:09 27/04/2019

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مساعد العسعوسي عن إطلاق خدمة السماح للمقيمين بالتحقق وتعديل الاسم اللاتيني إلكترونيا (أون لاين) اعتبارا من يوم غد الاحد وذلك قبل طباعة البطاقة المدنية.

وقال العسعوسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن اطلاق هذه الخدمة جاء بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ خالد الجراح الصباح.

وأضاف أن الخطوة تأتي كذلك في إطار حرص الشيخ خالد الجراح على تسهيل الإجراءات للمراجعين والتوسع في استخدام الحاسوب بما يقلل ويقضي على تكرار المراجعات الشخصية لكل من (المعلومات المدنية) و(الداخلية).

وأوضح أن الخدمة تمكن المقيم من الدخول على موقع الهيئة والتأكد من صحة البيانات وتقديم طلب التعديل في حالة وجود أي أخطاء في بيانات الاسم اللاتيني.

وبين أنه تم اعطاء صلاحية تعديل الاسم اللاتيني لموظفي الهيئة بمكتب الوافدين للتحديث المباشر لبيانات الاسم اللاتيني في حالة وجود خطأ وذلك حرصا منها على سرعة الخدمة والتسهيل على المراجعين.

وذكر أنه اجتمع الاسبوع الماضي مع المدير العام لشؤون الإقامة والمدير العام لمركز المعلومات بوزارة الداخلية لمناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بإلغاء ملصق الإقامة للوافدين وما يترتب عليها لتفادي بعض الأخطاء في ادخال البيانات تخفيفا على المراجعين.

ولفت الى أنه تم الاتفاق على تركيب أجهزة "القارئ الالكتروني" لجواز السفر منتصف الأسبوع المقبل في مراكز الهجرة موضحا انه سيقضي على الأخطاء المطبعية في الأسماء اللاتينية.

وأكد العسعوسي حرص (المعلومات المدنية) على تحري الدقة في تسجيل البيانات مبينا أن القارئ الالكتروني سيساعد كثيرا على تجنب أي أخطاء في الأسماء مما يقلل أعداد المراجعين.

وكان الشيخ خالد الجراح أصدر قرارا في مارس الماضي بإلغاء ملصق الإقامة من جوازات سفر المقيمين واستبدال البيانات الموجودة عليه بالبطاقة المدنية وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها مختلف إدارات وزارة الداخلية.