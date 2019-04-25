الداخلية: حجز مواعيد اختبار القيادة خلال الموقع الالكتروني ابتداء من الأحد المقبل

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:55 25/04/2019 حدث بتاريخ: 15:55 25/04/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور أعلنت أنه بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات يتم إيقاف حجز مواعيد إختبار رخص القيادة في جميع الأقسام بالمحافظات على أن يكون حجز موعد اختبار القيادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2019/4/28 فقط من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (WWW.MOI.GOV.KW) وفق الخطوات التالية: -

•أولا : اختيار الخدمات الإلكترونية "على يمين الشاشة ".

•ثانياً : اختيار أيقونة حجز مواعيد اختبار رخص القيادة.

•ثالثاً : الموافقة على الشروط.

•رابعاً : تعبئة الرقم المدني واختيار الموعد المطلوب.

•خامساً : طباعة الموعد لإبرازه عند الدخول لقسم الاختبار.

علماً بأن مواعيد العمل لأقسام الاختبار في جميع المحافظات تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.