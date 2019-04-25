السكنية: لا صحة لتغيير موقع مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني الى موقع آخر

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 25/04/2019 حدث بتاريخ: 14:53 25/04/2019

نفى المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي ما نشرته احدى الصحف المحلية وتناقلته بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الى موقع آخر مؤكداَ أنه عارٍ عن الصحة تماماَ ولم يتم عرض أي فكرة عن نقل موقع المشروع على الجانب الكوري مشيرا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ماضية في تنفيذ المشروع الذي يعتبر أول مدينه ذكية صديقة للبيئة ستنشأ من خلال الشراكة بين دولة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجمهورية كوريا الجنوبيه ممثلة في مؤسسة الاراضي والاسكان وهي تعتبر اولى مشاريع المدن التي ستنفذ بهذا الاسلوب مبيناَ ان أصل الاتفاق هو إقامة المشروع في موقعه الحالي.

وقال الناشي في تصريح صحفي اليوم أن المؤسسة قامت في مناسبات عدة بتسليط الضوء على تفاصيل المشروع بوسائل الاعلام المختلفة بدءا من الاتفاقيات الأولى التي ابرمت بين الجانبين الكويتي والكوري مرورا بمراحل التخطيط والتصميم وذلك من مبدأ اطلاع الجميع على تفاصيله ومراحه .

وأشار ان العمل مستمر في انجاز مرحلة تخطيط وتصميم المشروع واستكمال إجراءات تأسيس الشركة بين المؤسسة والجانب الكوري والتي ستتولى أعمال المشروع و إدارته وصيانته .

ولفت الى ان الاخبار المغلوطة والاشاعات ليست في صالح المشروع مضيفا ان مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله مدرج ضمن الخطة الخمسية التاسعه للمؤسسة علاوة على كونه احد المشاريع التنموية للدولة .

كما اكد ان لجنة الخدمات العامــة بمجلس الوزراء الموقر تتابع بصفة دورية الجهات الحكومية التي تتبع لها العوائق القائمة بأرض المشروع كل فيما يخصه ومتابعة البرامج الزمنية المقدمة من تلك الجهات في سبيل إزالة جميع العوائق.

وفي الختام طالب المتحدث الرسمي الجميع بتحري المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية فيما يتعلق بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله او غيره من المشاريع الاسكانية الأخرى .