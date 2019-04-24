"الكويتية": بدء العمل بمكتب الخدمات الإنسانية

مكتب الخدمات الإنسانية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:52 24/04/2019 حدث بتاريخ: 16:52 24/04/2019

ضمن سعيها لتطبيق استراتيجياتها للمسؤولية الاجتماعية، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن بدء العمل بمكتب الخدمات الانسانية في مبنى الركاب رقم 4 في منطقة وزن الامتعة، بالتعاون مع "مركز العمل الانساني"، وذلك لتقديم العون القانوني والاجرائي والانساني للمسافرين المعسرين من فئة العمال على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية.

وبهذا الشأن، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف عبدالحميد الجاسم: "تماشياً مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وقائد العمل الانساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدعم المشاريع الانسانية، وانطلاقاً من كون دولة الكويت عاصمة للأعمال الانسانية، قررت الخطوط الجوية الكويتية اطلاق مكتب للخدمات الانسانية وذلك للعمل على توفير بعض المتطلبات الخاصة بالسفر للركاب المرضى المعسرين مالياً ومرافقيهم من خلال توفير بعض الخدمات الانسانية مثل مرافقة المريض والكرسي المتحرك والمواصلات الداخلية وخلافه ".

وأضاف يوسف الجاسم: "كما توفر الخطوط الجوية الكويتية خدمة للركاب المعسرين (العمال) ممن عليهم أحكام قضائية عبر تحمل تكاليف منع السفر وسداد الغرامات البسيطة وشحن الامتعة وغيرها، اضافة إلى تحمل رسوم اصدار توكيل وتوفير المركز لمحامي للراكب المعسر دون مقابل".

وتابع الجاسم: "يعمل مكتب الخدمات الانسانية أيضاً على توفير خدمات أخرى مثل التنسيق مع سفارات الدول المنتمية لها هذه العمالة ومتابعة ودعم حالات الابعاد عن البلاد مع مركز الايواء وادارة الابعاد، اضافة إلى توفير نسخ مترجمة لنموذج عقد العمل للراكب للاطلاع على التزاماته وحقوقه حسب القانون الكويتي، كما يوفر المكتب خدمة الترجمة عبر الهاتف بعدة لغات، وخدمة توزيع كتيبات للعمالة المنزلية عن ثقافة المجتمع الكويتي، وخدمة توفير وجبات غذائية للعمالة المنزلية عند تأخر استلام الكفيل لهم، وأخيراً توفير تغطية تأمينية مجانية مؤقتة لشرائح من العمال بالتعاون مع شركة تأمين محلية، ويمكن للركاب أصحاب الحالات المعسرة التواصل على الرقم 1802234 لتقديم العون لهم".

واختتم الجاسم تصريحه بالتأكيد على حرص الخطوط الجوية الكويتية الدائم على مراعاة الحالات الانسانية وتقديم المساعدة والعون الكامل بما يتناسب مع توجهات الشركة في تطبيق سياستها للمسؤولية الاجتماعية المتركزة على دعم الحالات الانسانية ودعم المشاريع الاغاثية والخيرية.