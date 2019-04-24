الداخلية: إبعاد وافدين من الجنسية العربية تجولا ببندقيتين هوائيتين بمنطقة ابو حليفة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:39 24/04/2019 حدث بتاريخ: 13:39 24/04/2019

ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة ضبطت شخصين من الوافدين من احدى الجنسيات العربية تم تداول مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تجولهما بسلاحين هوائيين بمنطقة ابو حليفة.

وأشار البيان الى انه صدر قرار بإبعاد الوافدين المذكورين إدارياً لما تقضية المصلحة العامة.

كما تؤكد الأدرة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن القطاعات الأمنية تتصدى وبكل حزم وشده لأي مخالفة للقانون وتبذل الجهود اللازمة لضبط المخالفين والمطلوبين.