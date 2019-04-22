الوزير الصالح: تفعيل النائبين المطير وهايف لأدواتهما الدستورية تأصيل لممارسة ديمقراطية أقسمنها على احترامها

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:06 22/04/2019 حدث بتاريخ: 17:06 22/04/2019

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن تفعيل النائبين محمد المطير ومحمد هايف، أدواتهما الدستورية، وتقديم استجوابهما لي، بمثابة تأصيل لممارسة ديمقراطية أقسمنا جميعاً على احترامها.

وشدد الوزير الصالح في حسابه على تويتر على أنه لا شك في أن المحاسبة البرلمانية، وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة. وأضاف الصالح، أن الاستجواب المقدم له في محاوره الثلاثة، لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة، كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101، ولأني مؤمن بحق المواطنين والإخوة النواب أولا وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم بطلب استيضاح وكلي أمل بسرعة الرد.