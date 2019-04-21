الأشغال: الانتهاء من انجاز مبنى "نزع الملكية" وتسليمه لوزارة المالية

المتحدثة الرسمية باسم مديرة إدارة التخطيط المهندسة إيمان العمر

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:14 21/04/2019 حدث بتاريخ: 13:14 21/04/2019

أعلنت وزارة الأشغال العامة اليوم الأحد إنجاز مشروع مبنى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز ال BOT في منطقة جنوب السرة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم (الأشغال) مديرة إدارة التخطيط المهندسة إيمان العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم إنجاز المشروع خلال المدة المحددة وتم استلامه من المقاول المنفذ بحضور الجهة المستفيدة للمبنى (وزارة المالية).

وأوضحت العمر أن التكلفة الاجمالية لإنشاء المبنى بلغت حوالي 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) في حين تبلغ مساحة الموقع تبلغ 4670 مترا مربعا في حين مساحة البناء 14418 مترا مربعا.

وذكرت أن المبنى يتكون من ثلاثة سراديب وعشرة أدوار ليخدم الإدارات التابعة للجهة المستفيدة ومنها إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الشؤون القانونية وإدارة التسويات العقارية.

وبينت أنه تمت مراعاة استحداث الهيكل التنظيمي للجهة بتوفير مساحات للتوسعة المستقبلية بالمبنى في حين يحتوي المشروع على مسرح يسع 100 شخص وقاعة تدريب وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات.

وقالت العمر إن المشروع يعد أول مشروع حكومي من المباني الخضراء وحاصل على شهادة تقييم من منظمة الاستدامة القطرية GSAS إذ من شأنه المساهمة في توفير استهلاك الطاقة عبر الأنظمة المستخدمة فيه.

وذكرت من تلك الأنظمة نظام Gray Water System ويعنى بإعادة تدوير المياه المستخدمة للري ودورات المياه إضافة إلى نظام Solar System الذي يسهم بتوفير نحو 12 بالمئة من الأحمال الكهربائية المطلوبة لتشغيل المبنى عبر الطاقة الشمسية.