الصحة: منطقة صباح الأحمد السكنية خالية من الحشرات الناقلة للأمراض

الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:58 21/04/2019 حدث بتاريخ: 12:58 21/04/2019

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان اليوم الأحد خلو منطقة صباح الأحمد السكنية ككل من الحشرات الناقلة للأمراض.

جاء ذلك في تصريح صحفي للقطان على هامش جولتها في منطقة صباح الأحمد السكنية برفقة مدير مشروع مكافحة القوارض والحشرات في الوزارة الدكتورة سامية الطبيخ وفريق متخصص من مفتشي وفنيي مكافحة الحشرات.

ولفتت إلى قيام الوزارة بعمليات الرش الدورية لمكافحة الحشرات وجمع العينات من المنطقة أسبوعيا موضحة أنه تبين الإصابة بالحشرات الزراعية فقط ولا توجد أي حشرات ناقلة للأمراض نتيجة العوامل الطبيعية مثل أشعة الشمس.

وأكدت أن وزارة الصحة بالتعاون مع كل الجهات المختصة تسعى إلى وضع الحلول للتخلص من الغطاء الزراعي هناك الذي يعتبر بيئة مناسبة لتوالد وتكاثر واستراحة الحشرات الزراعية فضلا عن وضع الحل لمشكلة تصريف المجاري بطريقة صحيحة بغية توفير سبل الراحة والطمأنينة للمواطنيين قاطني تلك المنطقة.