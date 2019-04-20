الوزير الروضان: فخور بالكوادر الوطنية العاملة في الجهات الحكومية او القطاع الخاص

الروضان متوسطا مهندسي الطيران المدني والاشغال

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:41 20/04/2019 حدث بتاريخ: 12:47 20/04/2019

وجه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان إلى حل أي عوائق قد تواجه تنفيذ مبنى الركاب الجديد، وتذليل جميع الصعوبات أمامه، بما يسهل إنجاز المشروع في الوقت المحدد.

وأعرب الروضان، خلال قيامه بجولة تفقدية للمشروع بهدف الاطلاع على آخر المستجدات وسير العمل، عن فخره بوجود الكوادر الوطنية في المشروع سواء العاملين بالجهات الحكومية أو في شركات القطاع الخاص.

وكان في استقبال الوزير الروضان مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان ومهندسين من الطيران المدني، وممثلو وزارة الأشغال العامة المشرفون على المشروع، إضافة إلى مستشار المشروع (فوستر) والشركة المنفذة (ليماك).

من ناحيته قدم المستشار خلال الجولة شرحاً لمراحل المشروع وطرق التنفيذ وأهم النقاط الفاصلة والفريدة للمشروع، مبينا ان "مبنى المطار الجديد" يتألف من 3 مراحل تتضمن مبنى الركاب الجديد T2، ومبنى مواقف السيارات والطرق الداخلية والخدمات، علاوة على مواقف وممرات الطائرات.

يذكر ان وزارة الأشغال تنفذ المرحلة الاولى من المشروع وهي عبارة عن مبنى بمساحة بناء تبلغ 750 الف متر مربع وبأكثر من 50 بوابة للطائرات، حيث يسع المبنى لعدد 25 مليون مسافر سنوياً من المخطط أن يقدم لهم أعلى مستوى للخدمات وأحدثها.

وأما المرحلة الثانية فهي في مراحل الطرح والمرحلة الثالثة في نهاية مراحل التصميم.

وفي الختام تقدم الروضان بالشكر للقائمين على هذا المشروع، معرباً عن اعتزازه بهذا الصرح الفريد لدولة الكويت والذي دشن من قبل صاحب السمو المفدى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمعية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.