الوزيرة د. بوشهري تنفي صحة ما ذكره أحد النواب عن تخصيصها مقعدين للتوظيف لكل نائب

وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان بوشهري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:09 19/04/2019 حدث بتاريخ: 22:09 19/04/2019

نفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان اليوم الجمعة صحة ما ذكره أحد النواب خلال لقاء تلفزيوني عن تخصيصها مقعدين للتوظيف لكل نائب في (الأشغال) مؤكدة أن هذا التصريح "لا أساس له من الصحة".

وقالت رمضان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عملية التوظيف تخضع لضوابط وشروط ومراجعة الجهات الرقابية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة موضحة أن التعيين في (الاشغال) يتم عبر (الخدمة المدنية) ولا يوجد أي تعيين مباشر كما أشار النائب في المقابلة التلفزيونية.

وأضافت أن هناك طلبات لموظفين جدد لفرزهم في قطاعات معينة بالوزارة الأمر الذي يتم رفضه نظرا لتكدس الموظفين في هذا القطاع واحتياج القطاعات الأخرى.

وأبدت استعدادها لتزويد النائب "الفاضل" بالاحصاءات عن عدد الموظفين في قطاعات الوزارة وفق الأطر الدستورية لافتة إلى أنها أوضحت ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته الأخيرة الطلب النيابي بشأن البطالة والاجراءات الحكومية للتوظيف.