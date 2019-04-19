الصحة: طوارئ مستشفى جابر تستقبل بعد غد المواطنين قاطني جنوب السرة كمرحلة أولى

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 22:06 19/04/2019 حدث بتاريخ: 22:06 19/04/2019

قال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية إن قسم طوارئ مستشفى (جابر الأحمد) سيبدأ بعد غد الأحد في استقبال المرضى الكويتيين من قاطني منطقة جنوب السرة "فقط" كمرحلة أولى.

وذكر مدير منطقة مبارك الكبير الصحية المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سعود الدرعة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استقبال المرضى في قسم الطوارئ خلال المرحلة الأولى سيكون مقتصرا على المواطنين قاطني جنوب السرة "فقط" لتتبعها المناطق الأخرى بحسب الجدول الزمني المقرر.

وأضاف الدرعة أن قسم الطوارئ يزخر بكادر طبي متخصص على "أعلى مستوى وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية" مشيرا إلى الكادر التمريضي "المتكامل والمجهز بأحدث المعدات الطبية والمؤهل لاستقبال الحالات".

وأفاد بأن القسم يشتمل على غرف لفرز الحالات المرضية وأخرى لفحصها وهي مزودة بأسرة فضلا عن غرف ملاحظة للرجال والنساء والأطفال وأخرى للإنعاش إضافة إلى قسم الأشعة الخاص بالطوارئ.

يذكر أن الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن المطيري أعلن في 28 نوفمبر 2018 أن تشغيل المستشفى الذي افتتح في ذلك اليوم برعاية وحضور سمو أمير البلاد سيكون "على مراحل".

وأفاد المطيري آنذاك بأن المرحلة الأولى ستغطي منطقة جنوب السرة وتدريجيا سيتم التوسع في الخدمات التي تشمل العيادات الخارجية بالتخصصات العامة كما ستتم تغطية منطقة مبارك الكبير الصحية وبالمرحلة التالية سيتم استقطاب الكفاءات العالمية والاستشاريين الزوار لتغطية التخصصات الدقيقة.

ويعد مستشفى جابر الأحمد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم وأقيم على مساحة إجمالية تبلغ 720 ألف متر مربع فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمباني 660 ألف متر مسطح.