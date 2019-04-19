الداخلية: ضبط 5 أشخاص في حالة غير طبيعية في منطقة العمرية يوم الخميس

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:55 19/04/2019 حدث بتاريخ: 21:56 19/04/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون وبسط الأمن والأمان وضبط المخالفين والمطلوبين تمكن قطاع الامن العام ممثلا بمديرية أمن الفروانية يوم أمس الخميس الموافق 18/4/2019 من ضبط 5 أشخاص بحالة غير طبيعية بمنطقة العمرية حسب مقطع الفيديو المتداول اليوم على بعض من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل قام رجال أمن مخفر العمرية ودوريات الإسناد بضبط خمسة أشخاص بإحدى الحدائق بمنقطة العمرية بمحافظة الفروانية في حالة غير طبيعية ولا يحملون اي اثبات ، بناء على ذلك تم حجزهم وتحويلهم إلى مكتب مباحث العمرية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والتعاون مع رجال الامن، مؤكدة على أن جميع القطاعات الميدانية بالمؤسسة الأمنية تتصدى بكل حزم لأي محاولة للخروج على القانون.