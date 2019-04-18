الوزيرة بوشهري تلتقي "ليماك" لبحث نسبة انجاز مبنى الركاب الجديد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:08 18/04/2019 حدث بتاريخ: 17:09 18/04/2019

التقت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري اليوم الخميس بوفد من شركة ليماك برئاسة رئييس مجلس إدارة الشركة السيدة ايبرو وذلك للاطلاع على سير الأعمال في مشروع مبنى الركاب الجديد T2.

وقالت وزارة الأشغال في بيان صحفي أن الطرفين ناقشوا نسبة انجاز هذا المشروع الحيوي ومتطلبات الشركة لتسريع الانجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروع.

وتم الاتفاق على تكليف المسؤولين في الوزارة على دراسة متطلبات الشركة للاسراع في التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه وتقديم أنسب الحلول لذلك.

حضر الاجتماع بالإضافة الى الوزير د. بوشهري والسيدة أيبرو كلا من الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى المهندس حسام الطاحوس والمهندس فيصل الاستاذ والمهندسة آلاء العمر، ومدير التطوير لمشاريع ليماك السيد مالك ومستشار مجلس إدارة الشركة محمد العمر.