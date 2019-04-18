المالية: تحصيل 6.7 مليون دينار عن بيع قسائم ملك الدولة في مزاد علني

وزارة المالية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:32 18/04/2019 حدث بتاريخ: 13:45 18/04/2019

أعلنت وزارة المالية اليوم عن تحصيل مبلغ 6.7 مليون دينار كويتي من بيع قسائم ملك الدولة في أول مزاد لها في السنة المالية الجديدة 2020/2019 في تاريخ 8 أبريل 2019.

وقد تم من خلال المزاد بيع كل من:

● قسيمة سكنية بمنطقة بيان والبالغة مساحتها 1,000 متر مربع بقيمة بلغت 802 ألف د.ك.

● قسيمة تجارية بمنطقة شرق والبالغة مساحتها 500 متر مربع بقيمة بلغت 4.5 مليون د.ك.

● قسيمة حرفية بمنطقة العارضية والبالغة مساحتها 250 متر مربع بقيمة بلغت 1.4 مليون د.ك.

كما ستنظم الوزارة مزاداً في 1 مايو 2019 من الساعة العاشرة صباحاً في وزارة المالية، بلوك 12، وذلك لبيع قسيمتين استثماريتين في منطقة السالمية.

وتعقد وزارة المالية هذه المزادات وفقاً للمادة رقم 6 من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والتي تنص على (يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل).