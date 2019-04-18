الكويت: ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه

مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:23 18/04/2019 حدث بتاريخ: 10:48 18/04/2019

اكدت الكويت أن ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملا بالميثاق مجددة الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول دارفور التي القاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الاربعاء.

وقال االعتيبي ان "تقرير الأمين العام الأخير يؤكد تواصل انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشتى أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى ما يشهده الإقليم من استقرار أمني نسبي علاوة على استمرار عودة النازحين".

واكد ضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين وتضافر جهود المجتمع الدولي لاستمرار تقديم العون لمحتاجيه خاصة خلال هذه الظروف الصعبة مرحبا بتخصيص مبلغ وقدره 5ر26 مليون دولار من احد الصناديق لتقديم المساعدات الطارئة للمحتاجين.

وشدد العتيبي على أهمية استمرار المسار الذي اقترحه الأمين العام وضمنه المجلس في قراره (2429) 2018 والبيان الرئاسي رقم (19) العام الماضي.

وقال "لقد اقر مجلسنا في بيانه الرئاسي المذكور بأن التقدم المحرز لتحقيق النقاط المرجعية والمؤشرات لخروج البعثة المشتركة (يوناميد) سيسهم في عملية الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى مرحلة بناء السلام".

واضاف العتيبي "اطلعنا في تقرير الأمين العام على أن التقدم مستمر في بعض النقاط وهناك حاجة لمزيد من العمل في غيرها لذا فإن مضي مجلسنا على ما اتفق عليه سابقا يعد ضرورة الآن أكثر مما سبق من أجل استمرار تنفيذ استراتيجية خروج البعثة كما هي محددة في القرار (2429) 2018".

واشار الى انه يتعين على اعضاء المجلس الاخذ بعين الاعتبار آثار الاستقرار في دارفور على السودان ومحيطه الإقليمي والا يغفل حجم الاستثمارات البشرية والسياسية والمادية التي قدمها الشعب السوداني أولا وكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خلال عقد ونصف.

وقال العتيبي "إننا سنجحف بحق دارفور وأهله إذا بددنا آمالهم في تحقيق حياة كريمة وبناء مستقبل واعد ولذلك ندعو أعضاء المجلس لوحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة وألا نختلف بسبب المواقف والمسميات".

واضاف "اننا نتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان وندعو كافة الأطراف إلى الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف والاستمرار في الحوار من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية".

واعرب العتيبي عن الامل في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات إلى ما يحقق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق وبما يلبي آمال وتطلعات أبناء شعبه الشقيق مناشدا أبناء الشعب السوداني الشقيق بكافة فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار من أجل السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.