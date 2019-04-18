الصحة: القبض على موظف وافد في ادارة تفتيش الادوية تلقى رشوة

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:08 18/04/2019 حدث بتاريخ: 10:08 18/04/2019

اعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر عن قيام رجال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على وافد يعمل في ادارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة تجاوز منصبه والقوانين واللوائح نظير تلقي الرشوة المحرمة شرعاً والمجرمة قانوناً.

وذكر د.البدر في تصريح صحافي ان هذا جاء بعد تقديم شكوى ضد الوافد من قبل احد المراجعين لمدير ادارة تفتيش الادوية الصيدلاني عادل السالم بتلقيه رشوة، حيث قام السالم بمراقبته بالتنسيق مع وزارة الداخلية الى ان تم القبض عليه بالجرم المشهود.

وافاد البدر بأن الوزارة حريصة على مكافحة الفساد تفعيلاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح والقاضية بضرورة تتبع أذرع الفساد في مؤسسات الدولة والقضاء عليها بكل صوره.

ودعا البدر كل من يواجه هذه النوعية من الموظفين عدم التردد بالتواصل فوراً مع المسئولين المعنيين بالوزارة للتعامل معها بالطرق القانونية وبسرية تامة، مما يحفظ للبلد مقدراته وللقانون هيبته.