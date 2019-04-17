السكنية: طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:57 17/04/2019 حدث بتاريخ: 14:57 17/04/2019

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان انه في اطار خطة المؤسسة المقرة لتنفيذ المحـــور الخدمي الاستثماري في مدينة صباح الأحمد السكنية ، فقد قامت المؤسسة بطرح عدد من الفرص الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية التي تشتمل على عمارات استثمارية ونادى أطفال ومنتزه بالإضافة الى موقع للاستعمالات التجارية.

وأضاف الى ان الفرص الاستثمارية المطروحة كذلك تشتمل على أنشطة حرفية ومخازن وذلك بعد ان قامت المؤسسة بتأهيل الشركات وفق أسس ومعايير تتناسب مع ضخامة تلك الفرص ، ويجري حالياَ دراستها من قبل الشركات المؤهله وتم تحديد اخر موعد لتقديم العطاءات في منتصف يونيو من العام الجاري ، فضلاً عن الاعداد لطرح سوق تقليدي يحمل طابع تراثي كويتي .

وأشار الوقيان ان هــذه الفرص الاستثمارية تأتي ضمن خطة المؤسسة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي الأولى التي يتم طرحـــها بتاريخ الرعاية السكنية لتحقق رؤية المؤسسة بجعل المدن السكنية ولا سيما مدينة صباح الأحمد السكنية تزخر بالعديد من الأنشطة التجارية الى جانب كامل المباني العامة الحكومية التي قد أتمت المؤسسة تنفيذها وتسليمها للجهات الحكومية بهدف توفير الخدمات لقاطنى المدينة والتي تنوعت مابين مدارس بكافة مراحلها والمراكز الصحية ومركز الإطفاء ومقسم الهاتف ومساجد بنماذج مختلفة ومراكز للضواحي الخمس والمحلات التجارية .

واكد الوقيان بأن المؤسسة سلمت الجهات الحكومية المستفيدة المواقع المخصصة لها في المحور الخدمي والتي ستنفذ بواسطة تلك الجهات والتي تشمل : موقع لجامعة الكويت ، مواقع لكليات ومعاهد للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مواقع عدة لوزارة الداخلية كشئون الهجرة والفحص الفني وغيره ، موقع المحكمة وخدمات وزارة العدل ، مستشفى ومركز صحي لوزارة الصحة ، وموقع لمجمع الوزارات ، وموقع لوزارة الشون الاجتماعية لإقامة منتجع لكبار السن ، ومحطات لتعبئة الوقود بالإضافة الى تخصيص موقع لمدينة رياضية .