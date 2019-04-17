الصحة: رفع رسوم مراجعة الحوادث والمستشفيات للمقيمين بنسبة 100 بالمئة

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:54 17/04/2019 حدث بتاريخ: 11:57 17/04/2019

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قرارا وزاريا بتعديل قيمة مراجعة الحوادث والمستشفيات للمقيمين المشمولين بنظام الضمان الصحي بالزيادة إلى 10 دنانير كويتية (نحو 33 دولارا أمريكيا) بدلا من 5 دنانير (5ر16 دولار) التي كانت مقررة عام 2017.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الزيادة تأتي لتخفيف العبء عن أقسام الحوادث في المستشفيات وما تعانيه من تكدس وازدحام ورغبة من الوزارة في مراجعة المرضى لمراكز الرعاية الصحية التابعين لها والاستفادة مما تقدمه من خدمات ورعاية صحية أولية قبل توجههم إلى المستشفى الذي يتبعون له.

كما أصدر الشيخ باسل الصباح قرارا وزاريا بتشكيل لجنة وطنية لصحة المراهقين تعنى بوضع استراتيجية وطنية لصحة المراهقين برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والجودة في الوزارة.

وتضم اللجنة في عضويتها مديري الصحة المدرسية والصحة الاجتماعية والإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية ومدير مركز الكويت للصحة النفسية ومدير المركز الوطني للمعلومات الصحية ورئيس مجلس أقسام الأطفال (مقررا).

كما تضم اللجنة أعضاء من خارج الوزارة يمثلون وزارات التربية والإعلام والدولة لشؤون الشباب وكلية الطب و(يونسكو) وجمعيات النفع العام.

وإضافة إلى ذلك أصدر وزير الصحة قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية والتصدي للسلوك الإدماني برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والجودة.

وتضم اللجنة في عضويتها الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة والوكيل المساعد للرقابة الدوائية والغذائية ومدير مركز الكويت لمكافحة الإدمان (مقررا).

كما تضم اللجنة مدير إدارة الصحة المدرسية ومدير مستشفى السجن المركزي ومدير إدارة تفتيش الأدوية ومدير إدارة تسجيل الأدوية الطبية والنباتية ومدير إدارة تعزيز الصحة.

وأيضا تضم اللجنة من خارج وزارة الصحة لمستوى لا يقل عن وكيل مساعد من وزارات التربية والداخلية والإعلام وجامعة الكويت وهيئتي الشباب والرياضة والأمانة العامة للأوقاف.

وعلاوة على ذلك أصدر الشيخ باسل الصباح قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لوضع برنامج للوقاية من الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة الطوارئ الطبية (مقررا) ومدير مستشفى الرازي للعظام وإدارة تعزيز الصحة ومدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي.

كما تضم اللجنة في عضويتها مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية ورئيس مجلس أقسام العظام ومن خارج وزارة الصحة ممثلين عن وزارة الإعلام والإدارة العامة للمرور وجمعية الوقاية من حوادث الطرق.